Möchte das Unternehmen Anwendung ausschließlich auf physischen Servern betreiben? Oder soll eine virtualisierte Umgebung bereitgestellt werden, so dass weniger physische Server benötigt werden?

Will das Unternehmen eine hybride Umgebung aufbauen und vielleicht auch Cloud-Anwendungen nutzen, wie zum Beispiel Microsoft Azure? Möchte es nur noch bestimmte Teile in der eigenen Firma ausführen?

Sollen die Mitarbeiter ausschließlich innerhalb ihres Büros vollen Server-Zugriff haben oder sollen die Mitarbeiter auch von außerhalb, also zum Beispiel im Home-Office, arbeiten können?

Gebe ich meinen Mitarbeitern in Zukunft mobile Geräte an die Hand, damit sie auch in Meeting-Räumen und von unterwegs entsprechend arbeiten können?