So immens die digitalen Chancen, so vielfältig die Herausforderungen und Anliegen von Unternehmen. Ob es darum geht, das Tagesgeschäft einfacher, sicherer und effizienter zu machen oder in Zeiten wie diesen optimal am Laufen zu halten; ob darum, die digitale Transformation zu beschleunigen, innovative Geschäftsmodelle aufzusetzen und in neuen Geschäftsfeldern zu wachsen; oder darum, die Employer und User Experience zu verbessern, um im War for Talents und War for Customers zu bestehen. Ganz gleich, was Unternehmen beschäftigt: Die Digital Expert Talks bieten ihnen alle Möglichkeiten, um eigene Themen mit Fachleuten individuell zu erörtern und zu klären - ganz bequem am Smartphone, Tablet oder PC.

Know-how, das weiterhilft - von Strategie bis Umsetzung

Interessierte können zum Beispiel digitale Entwicklungen, Trends und Erfolgspotenziale mit erfahrenen Profis diskutieren. Oder sie nutzen einschlägiges Expertenwissen, um die Technologien, Lösungen und Vorgehensweisen zu finden, mit denen sie ihre strategischen und operativen Ziele am leichtesten erreichen. Was zusätzlichen Mehrwert bringt: Die Digital Expert Talks adressieren verschiedenste Industrie- und Dienstleistungszweige sowie den Handel und öffentlichen Sektor. Zudem sind sie auf den Informationsbedarf unterschiedlicher Interessensgruppen zugeschnitten, Geschäftsführung, Business- und IT-Verantwortliche etc.

Mehr als 100 topaktuelle Gesprächsthemen zur Auswahl

Das Themenspektrum reicht von Assessment-Methoden und Co-Creation-Konzepten über Prozessdesign und Automatisierung bis zu Software, Hardware und IT-Infrastruktur. In diesem Rahmen finden Interessierte viele bedarfsoptimierte Gesprächsangebote. Etwa in puncto Server, Storage und Security, CI/HCI, Hybrid IT und Cloud oder Remote und Mobile Working. Ebenso zu Edge-Computing und IoT-Use-Cases (Smart City, Smart Energy, Smart Factory etc.). Oder auch rund um Data-driven Transformation und neue Technologien, wie KI, Analytics etc. Das alles und mehr nur einen Klick entfernt.

Jetzt Wunschthemen wählen und kostenfreie Expert Talks buchen.