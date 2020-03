User, die den Hub unter dem Link datacenter.computerwoche.de ansteuern, stoßen auf einen bildfüllenden Slider mit vier Elementen, von denen jedes auf ein aktuelles Artikel-Highlight verweist. Darunter weisen fünf Piktogramme den Weg zu den Themen-Channel Aktuelles, Hybrid IT & Multicloud, Data Management, Hyperconverged IT sowie KI & Trends. Wer sich weiter für die Channel-Inhalte interessiert, kann auf eines der Piktogramme klicken - oder aber einfach weiter nach untern scrollen und so durch die einzelnen Themenkanäle hindurch navigieren.

Kacheln statt Listen für Suchergebnisse

Das Erscheinungsbild des Content-Hub wurde bewusst einfach und übersichtlich gehalten: auf eine Einteilung in linke und rechte Content-Bereiche mit Zusatzelementen wie Werbemittel, Navigationselemente oder Lesetipps wurde auf allen Seiten zugunsten einer übersichtlichen Kachelstruktur mit großzügigen Bildern verzichtet. Auch Suchergebnisse erscheinen übrigens nicht in Listen-, sondern in Kachelform.

Verweise auf interessante Artikel finden nun stattdessen in einer eigenen Kachel Platz, ebenso wie eine Zitate-Galerie, die auf interessante Interviews oder Blog-Artikel verlinkt. Diese plakative Gestaltung macht es für den Nutzer einfacher, sich auf der Seite zu orientieren und Inhalte zu erfassen und zu konsumieren.

Perfektes Nutzererlebnis für alle Bildschirmgrößen

Auch der fließende Übergang von der Channel- zur Artikelebene und von Artikel zu Artikel vereinfacht die Navigation: bei Klick auf eine Artikelkachel "fliegt" die Artikelseite ohne Verzögerung mit seitenfüllendem Teaser-Bild von rechts herein. Wer nach dem Lesen zum nächsten Artikel navigieren möchte, scrollt einfach weiter und kommt so zum nächsten Beitrag. Das Prinzip "Keep-it-simple" wurde auch auf Artikelebene eingehalten: störende Zusatzelemente fehlen, der Leser kanns sich voll auf den Inhalt konzentrieren.

Der ungewöhnliche Aufbau der Seite ohne zusätzliche Navigationselemente hat neben der einfachen Orientierung übrigens einen weiteren Vorteil: Die Seite ist voll responsiv und passt sich problemlos an unterschiedliche Designs an vom Tablet über Smartphones bis zu Desktops.