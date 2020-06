Traditionelle Konzepte, heterogene Systeme und veraltete Hardware machen es schwer, mit den steigenden Storage-Anforderungen Schritt zu halten. Vor allem, wenn Unternehmen Effizienz, Performance und High Availability unter einen Hut bringen wollen. Deshalb suchen viele Firmen nach einer neuen, wirtschaftlichen HA-Lösung, die performante Prozesse und effizientes Multisite-Management garantiert.

Die Otto Group IT, interner IT-Dienstleister des Otto Group Konzerns, entschied sich per Ausschreibung für eine Lösung von Fujitsu und NetApp. Dazu Hauke Tellkamp, System Administrator Professional bei der Otto Group IT: "Fujitsu und NetApp haben uns nicht nur ein überzeugendes Gesamtkonzept vorgelegt. Sie verfügen auch über die notwendige Kompetenz und Tools für die Migration und Transition von Systemen."

20 Standorte binnen Monaten auf neue Infrastruktur migriert

In der Zentrale laufen nun NetApp-Flashsysteme, in den 19 Außenstellen SDS-Appliances ONTAP Select @PRIMERGY: mit Fujitsu PRIMERGY Servern, NetApp-Software und einer Virtualisierungslösung. Auf dieser Basis lässt sich die ganze Infrastruktur durchgängig und flexibel managen. "Bei der Migration stellte die nahtlose Einbindung und Koordination der vielen Außenstandorte eine Herausforderung dar, die von unseren Partnern jedoch erfolgreich gemeistert wurde", betont Tellkamp. Von der Ausschreibung bis zum Go-live vergingen nur zwölf Monate, in denen die Partner auch noch beim Aufbau eines Logistikzentrums halfen.

Zukunftssichere Lösung dank hoher Skalierbarkeit

Neueste Hardware hat die IT-Prozesse spürbar beschleunigt. Für Hochverfügbarkeit sorgen neben dem mehrstufigen, clusterbasierten Sicherungskonzept moderne Backup-/Restore-Technologien und HA-Zusatzfunktionen. So lassen sich im laufenden Betrieb etwa Daten, Workloads und virtuelle Maschinen verschieben, Ressourcen dynamisch bereitstellen oder Software updaten und Hardware tauschen. Hinzu kommen speicherplatzsparende Inline-Features wie Deduplizierung und Komprimierung, die den Hardware-Bedarf nebst TCO reduzieren. Und dank flexibler Skalierbarkeit ist die Otto Group IT mit der neuen Lösung auch noch zukunftssicher unterwegs.

