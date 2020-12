Wie der Resilienz-Check 2020 zeigt, erweitert jedes zweite deutsche Unternehmen Corona-bedingt seine Software-, Hardware- und/oder IT-Infrastruktur. Während die Krisenbewältigung noch läuft, steht Firmen schon die nächste Herausforderung bevor: ihre Digitalstrategie für die Zeit nach Corona zu überdenken. Dies sehen CEOs aller Branchen und Länder im Moment als eine der wichtigsten Aufgaben - und als eine der schwierigsten (TCS COVID-19 Business Impact Survey). Verständlich ist das, zumal niemand weiß, was die Zukunft genau bringt. Wo also ansetzen, um eine dauerhafte Resilienz zu entwickeln?

Anpassungsfähigkeit als strategischer Leitgedanke

Wie bei Fraunhofer ISI nachzulesen, kommen hilfreiche Hinweise aus der Forschung: Beim Thema Resilienz geht es heute weniger darum, nach einer Krise möglichst schnell den vorherigen Status zurückzuerlangen (bounce back); Ziel ist vielmehr, nach Krisenzeiten besser dazustehen als vorher (bounce forward). Das Zauberwort heißt Anpassungsfähigkeit. Resilient unterwegs ist, wer flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren und sie als Chance nutzen kann - als Chance, innovativ zu sein, sich zu entwickeln und geschäftlich weiterzukommen. Folglich sind Ressourcen gefragt, die dies ermöglichen.

Der Weg zur Langzeit-Resilienz führt über die Cloud

Für Unternehmen zählt zu diesen Ressourcen eine agile IT (Resilienz-Check 2020). Nicht umsonst investieren Organisationen dieses Jahr verstärkt in Cloud-Technologien und -Services, wie die eingangs genannten Studien belegen. Nun gilt es, diese resilienzorientierten Ad-hoc-Maßnahmen in eine zukunftssichere Digitalstrategie zu überführen. Das heißt für Unternehmen, vor allem darüber nachzudenken, wie sie die Agilität ihrer IT dauerhaft maximieren können.

Dafür sei die Zeit nie günstiger gewesen als jetzt, meint Fujitsu-Vordenker Sanjeev Kamboj. Und er rät Firmen zu einem nachhaltigen Multi-Cloud-Ansatz. Wie kann so ein Ansatz aussehen? Worauf ist im Einzelnen zu achten? Und was können Firmen tun, damit sich die erfolgreiche Umsetzung möglichst einfach gestaltet? All diese Fragen beantwortet Kamboj in seinem Whitepaper "Why a Multi-Cloud strategy is your ally against uncertainty".

Jetzt Whitepaper kostenlos downloaden!