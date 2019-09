am 29. August 2019 Artikel empfehlen:









Gemeinsam mit Fujitsu hat das IT-Systemhaus Bechtle bei der Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg eine hyperkonvergente Infrastruktur implementiert: basierend auf FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware vSAN. Diese HCI-Lösung bündelt Ressourcen für Computing, Storage, Netzwerk und Virtualisierung in einem System. So konnte die Genossenschaftsmolkerei schnell und kostensparend eine Infrastruktur bereitstellen, die Top-Performance bietet und sich effizient betreiben, verwalten sowie skalieren lässt.