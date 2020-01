Daten sind heute für Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor. Sie stellen einen Vermögenswert dar, der den Geschäftserfolg maßgeblich bestimmt. Der Business-Nutzen von Daten entfaltet sich aber erst, wenn die in den Datenbergen verborgenen Informationen ans Tageslicht kommen. Dazu müssen sie analysiert werden, es müssen Forecasts erstellt und Modelle gebaut werden. Viele Informationen müssen sehr schnell - oft sogar in Echtzeit vorliegen.

Solche Analytics-Prozeduren erfordern mächtige, sehr schnelle Speichersysteme, die einen hohen Datendurchsatz bei niedrigen Latenzen liefern. Herkömmliche HDD-basierte Storage-Systeme wirken hier als Bremsklotz; sie schränken die Nutzung und analytische Auswertung der Daten extrem ein.

Langsame Plattensysteme behindern aber auch andere wichtige Entwicklungen in der IT: So werden beispielsweise aus "Cold Data" in immer mehr Unternehmensbereichen "Hot Data" - ein aktiv genutzter und bewirtschafteter Datenbestand, der entsprechend performant bereitstehen muss. Hinzu kommt: Mit dem Internet of Things, Virtual Reality oder Machine Learning stehen für die meisten Unternehmen hochanspruchsvolle Workloads vor der Tür, mit denen Standard-Speicherarchitekturen ebenfalls zunehmend überfordert sind.

Viele in der IT wissen heute oftmals noch nicht, was alles auf sie zukommt. Da gilt es gerüstet zu sein.

Flash punktet mit Schnelligkeit

Der Einsatz moderner All-Flash-Speicher-Systeme kann in all diesen Bereichen für einen echten Performance-Schub sorgen. Sie nehmen deshalb dort schon seit längerer Zeit eine zentrale Rolle ein. Die Innovationssprünge und der Preisverfall bei All-Flash-Arrays haben inzwischen aber auch zur Folge, dass diese Systeme zum neuen allgemeinen de-facto Storage-Standard werden - und Festplatten immer mehr aus der IT-Infrastruktur verdrängen.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Storage-Lösungen mit Flash-Speicher ohne rotierende Plattenlaufwerke sind deutlich performanter und bis zu zehnmal schneller als HDDs. Die Speichersysteme erzielen im Vergleich zu den performantesten Festplattenlaufwerken viel höhere Schreib-Lesegeschwindigkeiten. Große Datenmengen werden viel schneller gelesen und geschrieben. Die Zugriffszeiten auf die Daten sind wesentlich kürzer und bewegen sich in Bereichen von weniger als einer Millisekunde.

Da All-Flash-Storage keine sich bewegenden Teile besitzt, sind diese Systeme auch effizienter und zuverlässiger als Festplatten. Hinzu kommen weitere Vorteile. Da sich die Preise im freien Fall befinden, sind Budgeteinschränkungen nicht länger ein Hindernis. Zudem ist Flash-Storage eine platzsparende und umweltfreundliche Technologie, die eine höhere Dichte und einen deutlich geringeren Energieverbrauch für den Betrieb und die Kühlung aufweist als herkömmliche Laufwerke.

Viele Unternehmen nutzen die Stärken von Flash bereits. Nach Einschätzung von Crisp Research erfolgt im Zuge der Neubewertung der Daten-Assets gerade ein Umdenken in der Storage-Strategie und ein Umschwenken auf Flash-Speicher. Einer aktuellen Studie von Crisp zufolge setzt derzeit nahezu die Hälfte der Unternehmen All-Flash-Arrays ein, 62 Prozent werden in den kommenden Jahren in diese Storage-Technologie investieren.

Use Cases: Wo Flash beschleunigt

Den größten Nutzen entfalten All-Flash-Systeme zweifellos bei datenintensiven Anwendungen mit komplexen Datenbanken und Analyseprogrammen. Data Analytics mit Hadoop und NoSQL-Datenbanken wird mit Flash in hohem Maße schneller. Gängige Enterprise-Applikationen wie?Oracle Database,?MS-SQL oder SAP kann Flash mit einer 20-mal höheren Performance im Vergleich zur Festplattentechnologie beschleunigen.

"Allgemein profitieren von All Flash alle Anwendungen, die einen hohen Datendurchsatz und geringe Antwortzeiten brauchen", sagt Stefan Roth, Category Manager Datacentre Central Europe bei Fujitsu. "Neben Analytics sind vor allem aktuelle Top-Themen wie IoT mit seinen vielen Sensoren und KI mit aufwändigen Lernprozeduren auf hoch performante Speichersysteme angewiesen. Ebenso haben Micro-Services und DevOps-Umgebungen steigende Anforderung speziell an das Thema Antwortzeiten". All-Flash hat aber auch auf ganz normale Produktionsapplikationen wie Online-Shops und Webserver positive Auswirkungen. Dank der Geschwindigkeit von Flash können beispielsweise Kunden schneller und effektiver auf Informationen zugreifen.

Diese Entwicklung ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu Vor-Flash-Zeiten. "Wurde früher Performance benötigt, hat man dies durch Masse erschlagen und sehr viele Festplattensysteme in einen RAID-Verbund gepackt", sagt Storage-Experte Stefan Roth. "Das hatte viele negative Seiten wie hohen Platzbedarf, Wärmeentwicklung und Stromverbrauch. Heute sind Performance-Anforderungen mit SSDs und Flash viel einfacher und preiswerter umzusetzen."

Flash erobert inzwischen aber auch immer mehr Bereiche, die noch bis vor kurzem herkömmlichen Speichertechnologien wie HDDs und Tapes vorbehalten waren. Neuerdings wird Flash-Datenspeicher etwa für Backup und Restore und den Schutz von Daten genutzt. Die Geschwindigkeit von Flash erlaubt es, Daten schneller zu sichern und auf Suchanfragen der Benutzer sofort zu reagieren. Ein weiterer Grund: Backup-Daten werden inzwischen oft auch für Analytics-Zwecke verwendet und sind daher auf ein performanteres Medium als Bandspeicher oder HDDs angewiesen.

Warsteiner Brauerei: Hochverfügbarkeit mit Flash-Cluster

All-Flash-Systeme werden heute auch bei IT-Modernisierungen und der allgemeinen Beschleunigung von Geschäftsprozessen bevorzugt eingesetzt. Die Warsteiner Brauerei beispielsweise ist auf All-Flash migriert, um die IT auf die Höhe der Zeit zu hieven und ihre Geschäftsprozesse schneller und sicherer zu machen. "Unsere alten Systeme waren noch mit drehenden Spindeln ausgestattet", sagt Andre Ifland, Systemadministrator bei Warsteiner. "Diese wollten wir durch neueste All-Flash-Technologie ersetzen, um hier auf dem aktuellen Stand zu sein."

Jetzt die Case-Study lesen.

Die neue Storage-Lösung musste hochverfügbare Prozesse an zwei entfernten Standorten mittels transparenter Datenspiegelung sicherstellen. Die IT-Verantwortlichen entschieden sich für zwei performante Fujitsu Storage ETERNUS AF250 Systeme. Diese sind per Fibre Channel verbunden und bilden einen Storage-Cluster, der sich über die beiden, drei Kilometer voneinander entfernten Warsteiner-Standorte erstreckt.

"Mit den ETERNUS AF250 Systemen verfügen wir nun über einen ausfallsicheren, hochverfügbaren, gespiegelten Storage-Cluster, der als verlässliche und stabile IT-Basis für unsere kritischen Produktionsdaten dient", sagt Andre Ifland. Zudem profitiert die IT der Brauerei dank der All-Flash-Technologie von einer deutlich höheren Performance beim Betrieb des SAP-Systems.

Wie geht es weiter? Aktuelle Entwicklungen

Flash-basierter Speicher gehört zweifellos die Zukunft- und wie in anderen IT-Bereichen gilt auch hier für die nächsten Jahre die Devise: "Größer, schneller, preiswerter". Was die Größe betrifft, so kann man feststellen: Die Flash-Speicher-Kapazitäten werden den Speicherumfang von klassischen Festplatten bald überflügeln. SSDs mit 50 und 100 TB Kapazität sind heute schon fast Normalität, und es gibt bereits erste Systeme mit 2 PB.

Ähnliches gilt für die Kosten: Die Preise für SSD-Speicher werden weiter fallen - wozu nicht zuletzt effizientere Fertigungstechnologien beitragen. So haben verschiedene Hersteller mit der Produktion von 128-Layer-4D-NAND-Flash begonnen; das dürfte die Kosten für SSDs und Flash-Arrays mit hoher Kapazität weiter nach unten drücken.

Auch die technische Entwicklung wird weitere Fortschritte und Performance-Verbesserungen bringen: Die meisten All-Flash-Systeme sind heute mit SAS- oder SCSI-Schnittstellen mit passablem Datentransfer ausgestattet. Neuere Entwicklungen wie NVMe-Interfaces erhöhen die Datentransferrate, verbessern also die Performance weiter. Das NVMe-Protokoll nutzt für die Übertragung der Daten den PCI-Express-Bus und ist zudem "schlanker" als SAS oder SCSI.

Eine weitere Performance-Steigerung verspricht SCM, auch bekannt als persistenter Speicher. Diese relativ junge Technologie lässt die Grenze zwischen flüchtigem Arbeitsspeicher und permanentem Storage verschwimmen, indem möglichst viele Daten nahe an der CPU gehalten werden. Intel hat beispielsweise mit dem Optane DC Persistent Memory ein SCM-System auf den Markt gebracht, das diese traditionelle Memory-Storage-Hierarchie durchbricht.

Fujitsu Storage Days 2020

Wenn Sie sich über Trends und aktuelle Entwicklungen bei Flash- und anderen modernen Storage-Technologien informieren möchten, haben Sie auf den Fujitsu Storage Days die Gelegenheit dazu. Die Veranstaltung findet zwischen dem 28. Januar und 3. März 2020 an 7 verschiedenen Locations in Deutschland und Österreich statt. Das Rahmenprogramm präsentiert die neuesten Storage-Entwicklungen und Sie können mit Experten und Kollegen über alle Themen diskutieren, die Sie interessieren. Die genauen Termine, Veranstaltungsorte und weitere Infos über Agenda, Ausstellung, Livedemos und Experttalks finden Sie hier.