Mehr Produktivität und Agilität bei weniger Komplexität und Kosten. Dieser Spagat, den RZ heute schaffen sollen, lässt sich mit Legacy-Architekturen nicht vollziehen. Kein Zufall also, dass 57 Prozent der Firmen Technologien erneuern und ihre Datacenter in Richtung Cloud ziehen. So berichtet es IDC und rät zu Software-definierten Infrastrukturen mit Automatisierung wie Orchestrierung, was eine HCI-Fullstack-Lösung nahelegt.

Eine eben solche Lösung suchte die GKV SC GmbH, die Krankenkassen mit IT-Services und RZ-Infrastruktur versorgt. "Es gibt am Markt erstaunlich viele Anbieter, die ihre Infrastruktur-Lösungen als hyperkonvergent bezeichnen. Die wenigsten können jedoch dieses Versprechen einhalten und durchgängige Systeme in einem Stack bereitstellen", betont Bernhard Fahr, Technischer Leiter beim GKV SC.

Nutanix-Appliance von Fujitsu überzeugt im Produktvergleich

Die Wahl fiel auf FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Nutanix Enterprise Cloud: mit Fujitsu PRIMERGY x86-Servern und der HCI-Plattform von Nutanix. Das einsatzfertige System bündelt Computing, Storage, Network und Security sowie führende Software-Technologien für Virtualisierung, Verwaltung und Orchestrierung. So hatte das GKV SC alles parat, um über Standorte hinweg schnell eine performante Private-Cloud-Infrastruktur aufzubauen und Komplexität wie auch TCO zu senken.

Effizienzplus dank Automatismen und One-Click-Management

Jetzt läuft vieles automatisch: von Lastausgleich, Provisionierung etc. bis zu Selbstüberwachung, Selbstheilung und Self-Services. Worüber sich Fahr besonders freut: "Mit der Software Prism Central können wir alle Nutanix-Komponenten in unserem Metro-Cluster über eine gemeinsame URL per Webbrowser administrieren, was uns viel Aufwand erspart."

Schon von 6 auf 16 Server-Knoten skaliert - und es geht weiter

Als zukunftssicher konnte sich die Fujitsu-Lösung auch schon beweisen. Das GKV SC hat seine HCI nämlich rasch von 6 auf 16 Nodes ausgebaut. Bald sollen es 24 sein, wobei die Lösung endlos skalierbar ist. Zudem lässt sie sich nahtlos auf eine Hybrid- und Multi-Cloud ausweiten. Für die Zukunft hat das GKV SC also viel Luft nach oben.

