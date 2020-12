Herr Hausdorf, auf der Fujitsu Webseite ist zu lesen "Money Follows Data" - also "Geld folgt den Daten". Was genau ist damit gemeint?

Karl Hausdorf: Daten bergen einen enormen Wert und verständlicherweise ist jedes Unternehmen bestrebt, die digitale Transformation in die Wege zu leiten. Mehr Unternehmen denn je prüfen die Möglichkeiten, die in ihrem Datenfundus verborgen liegen, um diese zu ihrem Vorteil zu nutzen und ihren Geschäftsbetrieb zu beflügeln, um eine Führungsposition in ihrem Bereich zu übernehmen. Der Erfolg von Unternehmen ist heute von den Daten abhängig, die diese erfassen und in ihre betrieblichen Abläufe einbeziehen können, um disruptive Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Es wäre kaum von Nutzen, neueste, innovative Technologien, wie künstliche Intelligenz (KI) oder Data Science, einzuführen, wenn die verfügbaren Daten unzureichend, unvollständig oder von schlechter Qualität wären. Unternehmensdaten sind meist auf viele Standorte verteilt, vom Netzwerkrand (Edge), über das zentrale Rechenzentrum, bis hin zu diversen Clouds. So ist es für Unternehmen eine echte Herausforderung, allein die Kontrolle zu behalten, den Schutz und die Sicherung der Daten zu gewährleisten und gleichzeitig ihren geschäftlichen Nutzen zu maximieren.

Wie kann sich ein Interessent auf die mögliche Transformation vorbereiten?

Karl Hausdorf: Jüngst hat das Analystenhaus Freeform Dynamics eine Umfrage zur Datenreife und zu ihren Auswirkungen auf die Geschäftsleistung von Unternehmen durchgeführt - basierend auf Kundenbefragungen mit mehr als 400 Unternehmen. Die Rückmeldungen decken vier Bereiche ab: Kultur und geistige Haltung, Benutzererfahrung, Datenmanagement sowie Systeme und Infrastruktur, die zentrale informations- und analysebezogene Notwendigkeiten widerspiegeln. Auf dieser Basis stellt Fujitsu ein sogenanntes Data Maturity Assessment Tool zur Verfügung, dass Firmen dabei helfen kann, die ersten Schritte zu definieren.

Wie unterstützt Fujitsu die Interessenten und bestehenden Kunden?

Karl Hausdorf: Mit einem innovationsfördernden Umfeld und einem umfassenden Partnerökosystem hat Fujitsu eine bewährte Methodik entwickelt, Unternehmen in Co-Creation in eine datengesteuerte Organisation zu verwandeln. Dabei stehen Co-Creation-Workshops im Mittelpunkt dieses Prozesses - darauf folgt dann alles Weitere. Mit unserem Ökosystem zuverlässiger Partner können wir genau die richtige Vorgehensweise vorschlagen und unsere Kunden aus dem derzeitigen Umfeld reibungslos an ihr Ziel eines datengesteuerten Unternehmens begleiten.