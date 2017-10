Die IT hält den Laden am Laufen und eine hohe Produktivität ist der Schlüssel im IT-Betrieb. Allerdings gibt es auch viele lähmende Hindernisse – Probleme mit Altsystemen etwa, fragmentierte Werkzeugketten oder die generelle Komplexität der Infrastruktur. Kommen fehlende Qualifikation, ineffiziente Übergaben und manuelle Abläufe hinzu, dann führt das zu Mehraufwand und Verzögerungen. Software-Defined Data Center will den IT-Betrieb mit Hilfe von Software so weit wie möglich automatisieren und optimieren. Dieses Whitepaper analysiert die Folgen der Automatisierung für den IT-Betrieb - und zeigt Ihnen, ob Sie für das Software-Defined Data Center bereit sind.