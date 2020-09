Über Boris Plaumann Ganz früh in seiner Karriere legte Boris Plaumann bereits die Basis für sein fundiertes analytisches und konzeptionelles Denken bei der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung. Sein Wissen rund um Business Analytics, Business Consulting & Strategy sowie Enterprise Business Intelligence baute er dann maßgeblich beim Datenbank-Anbieter Teradata aus, für den er 11 Jahre international tätig war, bevor er zu Fujitsu TDS wechselte. Seit inzwischen knapp 5 Jahren übernimmt er dort führende Rollen industrieübergreifend mit einem stets hohen Fokus auf die Digitale Transformation von Unternehmen und Branchen. In seiner heutigen Rolle als Head of Business & Innovation Consulting kümmert er sich vornehmlich um Business & Strategy Consulting, Business Model Innovation, Change Management und Data Value & Analytics und ist unternehmensweit als auch in der Branchen zu einem der Experten in den Bereichen.